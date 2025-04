Au micro d’Eurosport, Nicolas Escudé a bien voulu analyser la semaine de Carlos Alcaraz. Pour lui, la gestion de l’Espagnol a été incroyable d’au­tant qu’il n’est pas arrivé sur le rocher avec un capital confiance énorme avec une tournée améri­caine ratée.

« C’est inté­res­sant de voir l’évolution de Carlos et la façon dont il a pu gérer ce tournoi. On a très souvent dit qu’il pouvait avoir des hauts et des bas. Ces hauts peuvent être presque inat­tei­gnables mais son niveau de jeu peut descendre aussi très très bas. On l’a vu en demies contre Davidovich Fokina, il a beau être parfois accroché, dans le dur, il va ralentir un peu le jeu, travailler beau­coup plus son adver­saire et essayer physi­que­ment de mettre un impact supé­rieur, chose qu’il a à nouveau réussi sur cette finale. Musetti n’avait pas l’essence dans le réser­voir pour résister. Surtout que quand Alcaraz commence à mettre la main sur la partie, il devient intouchable »