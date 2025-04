Tombeur d’Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo de justesse, Carlos Alcaraz a été « stupé­fait » par le niveau du jeune prodige Français. Nicolas Escudé, consul­tant Eurosport, revient sur cette rencontre qui pour­rait bien être le début d’une série de confron­ta­tions inté­res­santes entre l’Espagnol et le Français.

« Quand on entend les décla­ra­tions qu’ont été les siennes sur la confé­rence de presse après le match contre Alcaraz, c’est à chaud. Forcément, avec le recul quand il est rentré le soir à l’hôtel, le lende­main et à laisser passer quelques jours, il a dû en tirer énor­mé­ment de positif. Alcaraz, la prochaine fois qu’il va se retrouver sur le terrain face à Arthur Fils, d’au­tant plus sur terre battue après ce qu’il s’est passé à Monte‐Carlo, ça va cogiter et il va pas regarder le match de la même manière. Tout comme les autres joueurs qui forcé­ment ont vu sa perfor­mance, là on parle face à un Alcaraz, mais face à un Rublev il l’a tota­le­ment éteint. Donc, ça progresse, ça évolue, ça avance vrai­ment dans le bon sens pour Arthur », a estimé Escudé dans l’émis­sion « Retour Gagnant ».