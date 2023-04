Interrogé en confé­rence de presse à Monte‐Carlo sur l’ab­sence de Rafael Nadal, Novak Djokovic a livré une réponse classe et assez simi­laire à celle de Stefanos Tsitsipas.

« C’est une perte pour le tournoi et pour le tennis en général, parce qu’il est ce qu’il est, de loin le joueur sur terre battue le plus titré de tous les temps. Mais d’un autre côté, je pense que c’est une oppor­tu­nité pour nous tous, lors­qu’il n’est pas là, d’es­sayer d’aller loin et de remporter un titre », a déclaré le numéro 1 mondial et grand rival de l’Espagnol.

A noter que le Serbe fera son entrée en lice sur le Rocher mardi face au Russe, Ivan Gakhov, 186e mondial tombeur de Mackenzie McDonald au 1er tour.