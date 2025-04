Dans des propos rapportés par L’Equipe à Monte‐Carlo, où il va affronter Alejandro Tabilo pour son entrée en lice au deuxième tour, Novak Djokovic a presque rejeté la possi­bi­lité de mettre un terme à sa carrière si son 100e titre en carrière (il en compte 99 depuis les Jeux Olympiques de Paris) corres­pon­dait à un 25e titre du Grand Chelem.

« Je ne pense pas mais on ne sait jamais (sourires). Je pense toujours que j’ai encore assez d’es­sence dans le moteur. Comme je l’ai prouvé en Australie et à Miami, je peux encore jouer à très haut niveau. La compé­ti­tion me donne encore de la satis­fac­tion. Un certain nombre de gens pensent que je devrais quitter le tennis sur une note haute. Ce que je comprends. D’autres pensent que j’au­rais dû arrêter après ma médaille d’or aux Jeux. Voyons ce que l’avenir réserve. Si vous me dites que je gagnerai mon 100e titre sur un Grand Chelem, je signe immé­dia­te­ment. Mais c’est une grosse montagne à gravir. Il faut être humble à ce sujet. »