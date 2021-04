Stefanos entre­tient un mystère autour de Monte‐Carlo et visi­ble­ment c’est une vraie source de moti­va­tion pour lui. Alors qu’il a encore évoqué le sujet lors de sa confé­rence de presse après sa victoire expé­di­tive face à Dan Evans, il a lâché un tout petit indice. On vous a retrans­crit l’in­ter­view comme elle s’est déroulé sur Zoom.

C’est votre première finale ici. Que ressentez‐vous ?

Beaucoup de belles choses sont arri­vées à Monte Carlo, en parlant de ma famille. Je veux pour­suivre cette tradi­tion. On verra demain. C’est impor­tant pour moi d’être en finale à Monte Carlo. Je m’attends à un adver­saire diffi­cile pour ce match. Il sera impor­tant pour moi d’élever mon niveau de jeu, de repousser les limites. Je veux vrai­ment me mettre en posi­tion de pouvoir gagner cette finale, un grand tournoi comme ce Rolex Masters à Monte Carlo. C’est un rêve pour moi de jouer la finale.



Qu’est-ce qui vous est arrivé de si bien à Monaco ?

J’en parlerai demain, si cela ne vous ennuie pas. Je préfère en parler demain.



Comme vous voulez.

Oui. Cela concerne ma mère, on verra demain.