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« On ne remercie pas Bublik qui, encore une fois, est venu sur le court sans y croire. Alcaraz, lui, était à fond », lâche Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

S’il avait déjà trouvé une excuse lors de la poignée de main au filet avec Carlos Alcaraz, après leur affron­te­ment en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce vendredi, Alexander Bublik a été tout simple­ment balayé pour son tout premier duel face à l’Espagnol (6−3, 6–0).

Et pour le jour­na­liste Benoît Maylin, ce n’est pas unique­ment une ques­tion de niveau de jeu. 

« Un quart de finale sans saveur. On ne remercie pas Bublik qui, encore une fois, est venu sur le court sans y croire. Décevant. Alcaraz, lui, était à fond. On retiendra que c’est sa 300e victoire. À 22 ans… Et qu’il est toujours numéro 1 mondial », a réagi le chro­ni­queur sur le réseau social X. 

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 18:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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