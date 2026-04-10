S’il avait déjà trouvé une excuse lors de la poignée de main au filet avec Carlos Alcaraz, après leur affron­te­ment en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce vendredi, Alexander Bublik a été tout simple­ment balayé pour son tout premier duel face à l’Espagnol (6−3, 6–0).

Et pour le jour­na­liste Benoît Maylin, ce n’est pas unique­ment une ques­tion de niveau de jeu.

Bon, un 1⁄ 4 sans saveur.



On n’remercie pas Bublik qui est venu sur le court encore une fois sans y croire.

Décevant.



Alcaraz, lui, était à fond.

6⁄ 3 6⁄ 0 en 63’



On retiendra que c’est sa 300e victoire. À 22 ans…

Et qu’il est toujours n°1. pic.twitter.com/L2Ac3w8K37 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 10, 2026

« Un quart de finale sans saveur. On ne remercie pas Bublik qui, encore une fois, est venu sur le court sans y croire. Décevant. Alcaraz, lui, était à fond. On retiendra que c’est sa 300e victoire. À 22 ans… Et qu’il est toujours numéro 1 mondial », a réagi le chro­ni­queur sur le réseau social X.