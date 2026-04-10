S’il avait déjà trouvé une excuse lors de la poignée de main au filet avec Carlos Alcaraz, après leur affrontement en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce vendredi, Alexander Bublik a été tout simplement balayé pour son tout premier duel face à l’Espagnol (6−3, 6–0).
Et pour le journaliste Benoît Maylin, ce n’est pas uniquement une question de niveau de jeu.
Bon, un 1⁄4 sans saveur.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 10, 2026
On n’remercie pas Bublik qui est venu sur le court encore une fois sans y croire.
Décevant.
Alcaraz, lui, était à fond.
6⁄3 6⁄0 en 63’
On retiendra que c’est sa 300e victoire. À 22 ans…
Et qu’il est toujours n°1. pic.twitter.com/L2Ac3w8K37
« Un quart de finale sans saveur. On ne remercie pas Bublik qui, encore une fois, est venu sur le court sans y croire. Décevant. Alcaraz, lui, était à fond. On retiendra que c’est sa 300e victoire. À 22 ans… Et qu’il est toujours numéro 1 mondial », a réagi le chroniqueur sur le réseau social X.
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 18:32