Si Benoît Paire a fait preuve d’une atti­tude irré­pro­chable sur le court lors de son match perdu de peu face à Jordan Thompson, cela ne l’a pas empêché de dire le fond de sa pensée en confé­rence de presse d’après match. Frustré d’évo­luer dans les condi­tions du huis clos, le Français n’en peut plus et les mots sont crus.

« Franchement, j’en ai rien à branler de ce match. Jouer dans un cime­tière pareil, ce n’est plus possible. C’est le plus beau court du monde et là, on dirait un cime­tière. Il n’y a que les rats morts qui sont contents. Tous les joueurs le pensent, je suis peut‐être le seul à le dire. Le tennis ne m’ap­porte plus rien de bien. Je n’ai plus l’étincelle. »

Des paroles qui ont le mérité d’être claires.