Monte‐Carlo, c’est déjà fini pour Benoît Paire ! Et pour tous les joueurs français.

L’Avignonnais est passé à la trappe ce mardi au 1er tour contre Lorenzo Musetti avec une défaite 6–2, 6–7(4), 6–2, en 2h05 de jeu.

Dans des condi­tions rendues diffi­ciles par le vent, Benoît a fait la pluie et le beau temps (41 coups gagnants pour 45 fautes directes). Il regret­tera sans soute son faible pour­cen­tage de première balle (45%) et ses 38% de points gagnés seule­ment derrière sa deuxième. En face, Musetti a été plus solide. Il affron­tera Felix Auger‐Aliassime au prochain tour.

Paire démarre sa saison sur terre battue par une défaite, son huitième revers de suite sur le circuit ATP. Il n’a plus gagné depuis l’Open d’Australie le 20 janvier dernier contre Grigor Dimitrov.

Les Français n’étaient déjà pas nombreux à Monte‐Carlo, il n’y en aura pas au 2e tour. Une décep­tion de plus. Une première sur le Rocher depuis…1977.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo