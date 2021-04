Benoit Paire ne peut être accusé de tous les maux. Hier, malgré une pres­ta­tion correcte, il s’in­cline. Et ce n’est pas la défaite qui lui fait mal, c’est l’ac­cu­mu­la­tion de tour­nois sans saveur et sans public : « J’ai pris 12.000 balles. Vous allez dire que je parle encore beau­coup d’argent, mais j’ai pris 12.000 euros pour être à l’hôtel tran­quille. Je rentre chez moi, fran­che­ment c’est parfait. Je n’ai aucune magie à retrouver, fran­che­ment je m’en fous. Pour les rats morts du tennis, c’est génial de venir jouer ici, mais à un moment donné, si t’as connu un peu le circuit et que tu vois comment c’est devenu, fran­che­ment, ça donne envie de se jeter. » Je crois que vous ne vous rendez pas compte de l’état du truc. Quel plaisir à jouer dans des condi­tions pareilles ? Les joueurs qui me disent qu’ils prennent du plaisir à jouer à Monte‐Carlo, fran­che­ment je les respecte énor­mé­ment, mais quelle tris­tesse pour eux. Dire ça, alors que c’est un des plus beaux courts du monde… Et là, on se retrouve dans un cime­tière. Il y a zéro ambiance. Vous allez tous dire que c’est comme la vie normale. Très bien… Je trouve que la vie normale, elle est à chier en ce moment, et le circuit c’est pareil. »