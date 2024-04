L’ancien joueur italien, aujourd’hui consul­tant pour Sky News, a été épaté par la rentrée sur terre battue de Jannik Sinner. Pour lui, cela démontre une capa­cité d’adap­ta­tion exceptionnelle.

« Ce n’était pas une tâche facile après sa perfor­mance sur ciment à Miami, notam­ment parce que Jannik n’a eu que quelques jours pour s’y préparer. Et pour­tant sur le court, il est parvenu à résoudre cette équa­tion et surtout a proposé un niveau de tennis incroyable. Je ne comprends pas comment en seule­ment 5 jours d’en­trai­ne­ment sur terre battue après dix mois d’ab­sence, il a réussi à être aussi perfor­mant. Il a notam­ment proposé une tactique et des varia­tions digne d’un spécia­liste de l’ocre très expé­ri­menté. Certes ce n’est que la première étape d’une longue aven­ture sur la terre battue mais je ne peux m’empêcher de lui donner un 8+ sur 10 pour la qualité de sa prestation »