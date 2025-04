Invité à se prononcer sur la défaite de Novak Djokovic dès le deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Alejandro Tabilo, Paul Annacone, qui a notam­ment entraîné Pete Sampras et Roger Federer, a expliqué qu’il ne croyait pas encore à un déclin du joueur serbe, en tout cas sur les tour­nois du Grand Chelem.

« Je pense que le plus diffi­cile, c’est que lorsque vous gagnez autant que ces grands joueurs, vous avez tendance à ne faire parler de vous que lorsque vous perdez. Et Novak main­te­nant, parce qu’il ne joue pas beau­coup, il perd ce qui semble être un nombre déme­suré de fois. Mais vous voulez savoir quelle est la chose la plus impor­tante pour un joueur comme lui à ce stade, c’est d’éta­blir un calen­drier : ‘Comment vais‐je me préparer pour Roland Garros ? Comment vais‐je me préparer pour Wimbledon ?’. Il ne va proba­ble­ment pas gagner trois ou quatre tour­nois du Grand Chelem sur une période de deux ans, mais il ne va pas non plus parti­ciper à tous les tour­nois. Mais quand il veut jouer, je ne parie­rais pas encore contre lui dans un grand tournoi », a expliqué Annacone sur Tennis Channel.