Avant le choc de ses quarts de finale qui va opposer Alcaraz et Fils, l’Equipe a recueilli les propos de PHM qui était au bord du court quand le Tricolore a giflé Rublev.

« Arthur a été mons­trueux en termes de puis­sance et de physique. Il a fait passer Rublev pour un petit garçon, c’est fou. On ne voit pas souvent le Russe dépassé en rythme. Avec ses trajec­toires de balle, il arrive à repousser l’ad­ver­saire avec son lift et une balle hyper lourde et profonde, très dure à contrôler. Il ne lui pas laisser le temps de bouger »