On a encore vécu un après‐midi de folie avec un Benoit Paire comme on l’aime.

Virtuose de l’amortie, il nous a fait rêver pendant près de deux manches face à Popyrin avant de sortir un peu du match après un geste très classe pour une ramas­seuse en perdi­tion.

Du coup, on atten­dait avec impa­tience son passage face aux médias. Mais Benoit a préféré faire l’im­passe et on le comprend un peu vu les circons­tances de sa défaite.

Au final, relax dans son bain, Benoit nous a quand même passé un message comme il le sait le faire en postant une story sur son compte Instagram.

Oui calme toi Benoit car au final tu es sur le bon chemin même si aujourd’hui tu as été un peu fébrile au moment de conclure.