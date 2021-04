Lucas Pouille est soulagé. Après une saison 2020 blanche et un début d’année 2021 plus que poussif, le Nordiste s’est offert une belle victoire ce mardi sur l’Argentin Guido Pella. Si ce dernier n’était clai­re­ment pas dans la forme de sa vie, Lucas a pu montrer de belles choses par séquence et il semble­rait que son niveau de jeu commence tout douce­ment à revenir. En confé­rence de presse d’après match, il est revenu sur ce match, sa prépa­ra­tion et son état d’esprit.

« J’ai pris du temps pour m’entrainer sur terre battue. Après tous les tour­nois sur dur, je voulais vrai­ment travailler à adapter mon jeu à la terre battue, voir ce que je pouvais améliorer. Après le Tournoi de Biella, je ne me sentais pas trop bien. Nous avons fait le point sur mes matchs, pour voir ce qu’il fallait travailler. Je voulais aussi m’entrainer physi­que­ment pour la terre battue, travailler mes dépla­ce­ments, parce ce que je n’en avais pas joué sur terre battue pendant presque deux ans. Je me suis entrainé pendant deux semaines sur terre battue, je suis allé à Marbella. Dès le lende­main de ma défaite, j’ai commencé l’entrainement, j’ai passé beau­coup d’heures sur la terre battue. Je n’ai pas d’objectifs parti­cu­liers en terme de résul­tats. Je ne pense pas à gagner des tour­nois, à être en finale, je veux juste gagner des matches les uns après les autres, en essayant de re‐produire ce que je fais en entrai­ne­ment, pour augmenter ma confiance. Des matchs comme aujourd’hui m’aident beau­coup dans ce sens. Je vais essayer de conti­nuer demain, et pour­suivre à partir de là. »