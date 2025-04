Alors que l’en­chaî­ne­ment entre le Masters 1000 de Miami, disputé sur dur, et celui de Monte‐Carlo, sur terre battue, est l’un des plus compli­qués du calen­drier ATP en raison du chan­ge­ment de surface et de la proxi­mité des deux tour­nois, les forfaits sont récur­rents sur le Rocher.

Et celui qui vient de tomber est tout sauf une surprise puisque c’est le tout récent vain­queur en Floride, Jakub Mensik, qui a décidé de renoncer au tournoi monégasque.

Une sage déci­sion de la part du jeune joueur tchèque qui débu­tera sa saison sur terre battue à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Munich (du 14 au 20 avril).