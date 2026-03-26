Alors que la saison de terre battue pointe le bout de son nez, à quelques jours de la fin de la tournée américaine sur dur et de l’Open de Miami, certains joueurs commencent à revoir leur calendrier.
C’est notamment le cas de Taylor Fritz, qui a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Monte‐Carlo (du 5 au 12 avril), seul Masters 1000 non‐obligatoire du circuit.
Ce n’est pas une grande surprise de la part de l’Américain et actuel 7e joueur mondial, en délicatesse avec son genou depuis déjà plusieurs mois et loin d’être un fan inconditionnel de cette surface.
Taylor Fritz withdraws from Monte‐Carlo. pic.twitter.com/2rW1zMFZ6a— José Morgado (@josemorgado) March 26, 2026
« Taylor Fritz a été contraint de se retirer du tournoi en raison d’une blessure. Nous lui souhaitons un rétablissement rapide et nous impatientons de l’accueillir à nouveau très bientôt », a écrit l’organisation du tournoi dans un communiqué.
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 15:15