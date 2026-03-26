Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Premier forfait majeur sur le Rocher

Par
Thomas S
-
978

Alors que la saison de terre battue pointe le bout de son nez, à quelques jours de la fin de la tournée améri­caine sur dur et de l’Open de Miami, certains joueurs commencent à revoir leur calendrier.

C’est notam­ment le cas de Taylor Fritz, qui a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Monte‐Carlo (du 5 au 12 avril), seul Masters 1000 non‐obligatoire du circuit.

Ce n’est pas une grande surprise de la part de l’Américain et actuel 7e joueur mondial, en déli­ca­tesse avec son genou depuis déjà plusieurs mois et loin d’être un fan incon­di­tionnel de cette surface. 

« Taylor Fritz a été contraint de se retirer du tournoi en raison d’une bles­sure. Nous lui souhai­tons un réta­blis­se­ment rapide et nous impa­tien­tons de l’ac­cueillir à nouveau très bientôt », a écrit l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi dans un communiqué. 

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.