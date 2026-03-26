Alors que la saison de terre battue pointe le bout de son nez, à quelques jours de la fin de la tournée améri­caine sur dur et de l’Open de Miami, certains joueurs commencent à revoir leur calendrier.

C’est notam­ment le cas de Taylor Fritz, qui a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Monte‐Carlo (du 5 au 12 avril), seul Masters 1000 non‐obligatoire du circuit.

Ce n’est pas une grande surprise de la part de l’Américain et actuel 7e joueur mondial, en déli­ca­tesse avec son genou depuis déjà plusieurs mois et loin d’être un fan incon­di­tionnel de cette surface.

Taylor Fritz with­draws from Monte‐Carlo. pic.twitter.com/2rW1zMFZ6a — José Morgado (@josemorgado) March 26, 2026

« Taylor Fritz a été contraint de se retirer du tournoi en raison d’une bles­sure. Nous lui souhai­tons un réta­blis­se­ment rapide et nous impa­tien­tons de l’ac­cueillir à nouveau très bientôt », a écrit l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi dans un communiqué.