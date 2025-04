Alors qu’il frappé un grand coup durant l’in­ter­saison, et montré sa volonté de passer un nouveau cap, en s’en­tou­rant de Nicolas Massu (ex‐coach de Dominic Thiem) et d’Ivan Lendl (ex‐coach d’Andy Murray), Hubert Hurkacz vit pour le moment une saison 2025 compliquée.

La faute notam­ment à des problèmes physiques à une nouvelle bles­sure au dos, qui, après l’avoir empêché de jouer à Miami, va égale­ment le priver du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Monte‐Carlo update :

OUT : Hurkacz

IN : Kecmanovic

Next : Bautista Agut