Vainqueur ce samedi d’Alejandro Davidovich Fokina, en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz s’est qualifié pour la première finale de sa carrière sur le Rocher et la septième dans un tournoi de cette caté­gorie. Le tout à 21 ans.

Une perfor­mance rare et qui n’a été réalisée que par seule­ment deux joueurs dans l’his­toire avant 22 ans : Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et si Carlitos n’est plus qu’à deux longueurs du Serbe (neuf finales en Masters 1000 avant 22 ans), il reste encore très loin de son illustre compa­triote et idole (15 finales).

Pour rappel, Alcaraz sera opposé ce dimanche à Lorenzo Musetti ou Alex De Minaur pour un 18e trophée en carrière et un sixième Masters 1000.