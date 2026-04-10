Le quotidien l’Equipe consacre un portrait de Mélanie Antoinette de Massy, la présidente du Rolex Monte‐Carlo Masters et aussi de la fédération monégasque de tennis qui vit une période plutôt exaltante avec un certain Valentin Vacherot.
Cette grande passionnée de tennis se souvient que Björn Borg par exemple l’a porté dans ses bars alors qu’elle avait deux ans et qu’il y a pas si longtemps le gratin du tennis mondial était venu rendre hommage à sa maman au Monte Carlo Country Club lorsque l’année dernière, l’ancien court N°2 a été renommé.
« Quand Novak Djokovic a su que l’évènement était consacré à maman, il est venu exprès. J’avais une mère et une grand‐mère extraordinaires qui m’ont bercée au tennis. Comme Obélix, je suis tombé dedans toute petite. J’y ai aussi joué une dizaine d’heures par semaine quand j’étais enfant. Mamam m’amenait au club dans mon couffin. Michel Garcia, qui est encore responsable des courts, m’a vu naître et c’est lui qui m’a appris à passer le filet sur les terrains. J’allais faire les déplacements en Coupe Davis avec ma mère, en 3ème division alors que j’étais gamine. Mais mon idole était Thomas Muster »
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 14:40