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« Quand Novak Djokovic a su que l’évè­ne­ment était consacré à maman, il est venu exprès » explique Mélanie Antoinette de Massy, direc­trice du tournoi

Par
Laurent Trupiano
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Le quoti­dien l’Equipe consacre un portrait de Mélanie Antoinette de Massy, la prési­dente du Rolex Monte‐Carlo Masters et aussi de la fédé­ra­tion moné­gasque de tennis qui vit une période plutôt exal­tante avec un certain Valentin Vacherot. 

Cette grande passionnée de tennis se souvient que Björn Borg par exemple l’a porté dans ses bars alors qu’elle avait deux ans et qu’il y a pas si long­temps le gratin du tennis mondial était venu rendre hommage à sa maman au Monte Carlo Country Club lorsque l’année dernière, l’an­cien court N°2 a été renommé.

« Quand Novak Djokovic a su que l’évè­ne­ment était consacré à maman, il est venu exprès. J’avais une mère et une grand‐mère extra­or­di­naires qui m’ont bercée au tennis. Comme Obélix, je suis tombé dedans toute petite. J’y ai aussi joué une dizaine d’heures par semaine quand j’étais enfant. Mamam m’ame­nait au club dans mon couffin. Michel Garcia, qui est encore respon­sable des courts, m’a vu naître et c’est lui qui m’a appris à passer le filet sur les terrains. J’allais faire les dépla­ce­ments en Coupe Davis avec ma mère, en 3ème divi­sion alors que j’étais gamine. Mais mon idole était Thomas Muster »

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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