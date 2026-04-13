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Radek Stepanek sur la victoire de Sinner contre Alcaraz : « Carlos a tout l’ar­senal à dispo­si­tion, mais comme on l’a vu, la constance et la disci­pline de Jannik ont fait la différence »

Par
Baptiste Mulatier
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Dimanche, en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner a pris le meilleur sur Carlos Alcaraz (7–6 [5], 6–3) et récu­péré la place de numéro 1 mondial.

Au micro d’OA Sport après la rencontre, l’ex‐8e mondial, Radek Stepanek, a livré son analyse et souligné ce qui avait fait selon lui la différence. 

« Je pense que Carlos dispose de nombreuses options dans son jeu. Il peut changer de tactique assez rapi­de­ment, il a donc tout l’arsenal à sa dispo­si­tion. Mais, comme on l’a vu, la constance et la disci­pline de Jannik ont fait la diffé­rence », a estimé l’an­cien joueur tchèque. 

Publié le lundi 13 avril 2026 à 16:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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