Dimanche, en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner a pris le meilleur sur Carlos Alcaraz (7–6 [5], 6–3) et récu­péré la place de numéro 1 mondial.

Au micro d’OA Sport après la rencontre, l’ex‐8e mondial, Radek Stepanek, a livré son analyse et souligné ce qui avait fait selon lui la différence.

« Je pense que Carlos dispose de nombreuses options dans son jeu. Il peut changer de tactique assez rapi­de­ment, il a donc tout l’arsenal à sa dispo­si­tion. Mais, comme on l’a vu, la constance et la disci­pline de Jannik ont fait la diffé­rence », a estimé l’an­cien joueur tchèque.