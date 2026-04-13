Dimanche, en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner a pris le meilleur sur Carlos Alcaraz (7–6 [5], 6–3) et récupéré la place de numéro 1 mondial.
Au micro d’OA Sport après la rencontre, l’ex‐8e mondial, Radek Stepanek, a livré son analyse et souligné ce qui avait fait selon lui la différence.
« Je pense que Carlos dispose de nombreuses options dans son jeu. Il peut changer de tactique assez rapidement, il a donc tout l’arsenal à sa disposition. Mais, comme on l’a vu, la constance et la discipline de Jannik ont fait la différence », a estimé l’ancien joueur tchèque.
Publié le lundi 13 avril 2026 à 16:43