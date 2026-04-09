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Retenez bien son nom, Alexander est un vrai « Blockx », la preuve par l’image avec un point de « zinzin »

Par
Laurent Trupiano
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On l’avait déjà remarqué au Masters de le Next Gen, le Belge Alexander Blocks a du talent. 

Sur le court des princes envahi par les Italiens venus encou­rager Cobolli, le Belge n’a jamais perdu les pédales (6−3, 6–3) en livrant le plus beau match de sa carrière comme il l’a précisé sur le court avant de rece­voir un gâteau pour son 21ème anniversaire.

Lors de ce duel, un point de « zin‐zin » a été joué et Alexander comme par miracle en est sorti vainqueur…

En 8ème de finale, le Belge ira défier De Minaur. S’il est encore frais il a une petite chance.

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 07:34

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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