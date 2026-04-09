On l’avait déjà remarqué au Masters de le Next Gen, le Belge Alexander Blocks a du talent.

Sur le court des princes envahi par les Italiens venus encou­rager Cobolli, le Belge n’a jamais perdu les pédales (6−3, 6–3) en livrant le plus beau match de sa carrière comme il l’a précisé sur le court avant de rece­voir un gâteau pour son 21ème anniversaire.

Blockx Party 🥳 🇧🇪



Sensational tennis from Alex Blockx on his 21st birthday !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/nPT9fRS3y1 — Rolex Monte‐Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 8, 2026

Lors de ce duel, un point de « zin‐zin » a été joué et Alexander comme par miracle en est sorti vainqueur…

En 8ème de finale, le Belge ira défier De Minaur. S’il est encore frais il a une petite chance.