De passage sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo pour assister au match de son ancien poulain, Novak Djokovic, opposé à Lorenzo Musetti ce jeudi en huitièmes de finale, Riccardo Piatti, qui a aussi entraîné Maria Sharapova et Jannik Sinner, a rendu un bel hommage au Serbe ainsi qu’à ses compa­triotes du Big 3.

« J’ai eu l’oc­ca­sion de travailler avec lui quand il était plus jeune, lors­qu’il avait 18 ans. Il m’a tout de suite impres­sionné avec sa tech­nique et avec sa menta­lité et sa matu­rité. Il a connu la guerre en Serbie, tout le monde connaît son histoire. Lui, comme Roger Federer et Rafael Nadal, on aime­rait qu’ils soient éter­nels car le tennis a besoin d’eux. Ce sont d’énormes compé­ti­teurs et c’est impor­tant pour la jeune géné­ra­tion de les affronter. »