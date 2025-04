Battu par Daniel Altmaier, ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, après une nouvelle très balle bataille, deux jours après s’être offert le 39e mondial, Matteo Arnaldi, Richard Gasquet a donc fait ses adieux au tournoi moné­gasque, lui qui prendra se retraite à Roland‐Garros.

Interrogé en confé­rence de presse sur le respect des autres joueurs pour sa grande et belle carrière, le Tricolore a une fois de plus eu les mots justes.

« C’est sympa de voir le respect des autres joueurs. J’ai passé ma vie avec eux sur le circuit. Il y a beau­coup de marques d’at­ten­tion dans le vestiaire. Il n’y a pas énor­mé­ment de joueurs comme moi qu’on a vu aussi jeune et aussi vieux. Ça me fait bizarre d’être avec des jeunes de 19–20 ans. J’en ai bientôt 39… J’ai commencé avec Agassi et je finis avec Alcaraz. Un sacré delta ! »