Tombeur du 14e joueur mondial, Karen Khachanov, dès son entrée en lice (7−5, 6–2), Arthur Rinderknech a remporté à 30 ans son premier match sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le numéro 1 fran­çais, 27e joueur, a évoqué son rapport à la terre battue.

« Je pense que c’est ma surface de prédi­lec­tion, dans le sens où j’ai grandi toute ma jeunesse jusqu’à mes 18 ans sur terre battue. Évidemment, je n’ai pas forcé­ment le physique naturel du terrien, mais je sais que je m’y sens bien quand je suis adapté et que j’ai bien bossé. J’ai fait dix jours très intenses physi­que­ment pour mettre les curseurs très haut. »

Pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale, Rinderknech affron­tera Joao Fonseca (40e mondial).