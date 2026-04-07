Tombeur du 14e joueur mondial, Karen Khachanov, dès son entrée en lice (7−5, 6–2), Arthur Rinderknech a remporté à 30 ans son premier match sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le numéro 1 français, 27e joueur, a évoqué son rapport à la terre battue.
« Je pense que c’est ma surface de prédilection, dans le sens où j’ai grandi toute ma jeunesse jusqu’à mes 18 ans sur terre battue. Évidemment, je n’ai pas forcément le physique naturel du terrien, mais je sais que je m’y sens bien quand je suis adapté et que j’ai bien bossé. J’ai fait dix jours très intenses physiquement pour mettre les curseurs très haut. »
Pour tenter de se qualifier en huitièmes de finale, Rinderknech affrontera Joao Fonseca (40e mondial).
Publié le mardi 7 avril 2026 à 13:25