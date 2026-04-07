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Rinderknech, numéro 1 fran­çais, après sa victoire contre Khachanov : « Je n’ai pas forcé­ment le physique naturel du terrien mais je pense que c’est ma surface de prédilection »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur du 14e joueur mondial, Karen Khachanov, dès son entrée en lice (7−5, 6–2), Arthur Rinderknech a remporté à 30 ans son premier match sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo. 

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le numéro 1 fran­çais, 27e joueur, a évoqué son rapport à la terre battue. 

« Je pense que c’est ma surface de prédi­lec­tion, dans le sens où j’ai grandi toute ma jeunesse jusqu’à mes 18 ans sur terre battue. Évidemment, je n’ai pas forcé­ment le physique naturel du terrien, mais je sais que je m’y sens bien quand je suis adapté et que j’ai bien bossé. J’ai fait dix jours très intenses physi­que­ment pour mettre les curseurs très haut. »

Pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale, Rinderknech affron­tera Joao Fonseca (40e mondial). 

Publié le mardi 7 avril 2026 à 13:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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