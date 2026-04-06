Vainqueur de Kachanov en deux manches (7−5, 6–2), Arthur Rinderknech a été solide et c’est une très bonne nouvelle car sur terre battue il n’est pas toujours à son aise.

« C’est vrai, c’est ma première victoire dans le tableau prin­cipal ici à Monte‐Carlo. Je n’en ai pas joué beau­coup, en même temps. Dans l’en­semble, c’était un bon match. Karen est un joueur très solide. Il obtient de bons résul­tats sur terre battue année après année, donc je devais vrai­ment faire un bon match, et j’ai réussi à le faire. C’était aussi mon premier match sur terre battue cette année, donc je n’étais pas sûr de ce qui allait sortir de ma raquette. Je suis content de ce qui s’est passé, car cela prouve que je me suis bien préparé et que j’étais en bonne condi­tion pour ce match. Gagner en deux sets contre un joueur comme lui, c’est bien »

Par la suite, lors de cette confé­rence, une ques­tion là presque bloqué..Extraits

Avez‐vous mis la pres­sion sur votre cousin ? Il dispute son premier match ce soir. Y a‑t‐il un défi entre vous

Non, je ne comprends pas pour­quoi vous dites que je lui mets la pression.

Eh bien, y a‑t‐il un chal­lenge, un pari entre vous deux pour ce tournoi ? Vous galvanisez‐vous mutuel­le­ment ?

Nous nous encou­ra­geons toujours mutuel­le­ment. Et avec Benjamin, mon autre cousin, nous

nous entrai­dons toujours tous les trois.

J’ai vu que Valentin jouait bien à l’en­traî­ne­ment. Il se sent bien physi­que­ment. J’espère qu’il va

gagner beau­coup de matchs. Il devra se méfier de Cerundolo ce soir, et ensuite il pourra être

lancé dans ce tournoi