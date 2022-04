Au moment du tirage au sort du Masters 1000 de Monte‐Carlo, tout le monde a coché ce poten­tiel quart de finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Sur Tennis Channel, Andy Roddick a parlé de ce possible choc et ce que le numéro 1 mondial peut en penser.

« J’espère que nous verrons ce quart de finale. Jouer contre Alcaraz pour­rait être béné­fique pour Djokovic. Un match un peu tôt dans la saison sur terre battue, mais qui fait l’objet d’un grand battage média­tique. Djokovic va se dire : ‘Si tu es le prochain, écoute, je suis toujours là’. Je pense que cela pour­rait être une bonne chose pour Novak en ce début de saison sur terre battue », a estimé l’Américain.