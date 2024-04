Dans sa chro­nique pour le site de paris en ligne Betway.com, Andy Roddick, fin obser­va­teur du tennis mondial, rend hommage au parcours incroyable de Sinner tout en n’ou­bliant pas de citer d’autres prétendants.

« J’aime toujours Novak et j’adore ce que Carlos fait sur la terre battue. Je pense qu’il va gagner beau­coup de titres à Roland‐Garros. Nous verrons si cela commence cette année ou non, mais j’ap­précie certai­ne­ment cette tran­si­tion pour lui. Alex Zverev est un autre joueur qui s’est toujours très bien comporté sur la terre battue et je trouve que l’on ne parle pas assez de lui alors que sur terre c’est un préten­dant, il fait partie des 4 noms qu’il faut citer »

Assez relax pour son entrée en lice dans le tournoi, Sascha affronter ce jeudi Tsitsipas pour un vrai match de gala, un bon test pour l’Allemand mais aussi pour le Grec.