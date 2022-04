Andy Roddick a livré pour Tennis Channel son analyse de la défaite de Novak Djokovic contre Alejandro Davidovich Fokina, mardi à Monte‐Carlo. Il se veut rassu­rant, le numéro 1 mondial dispu­tait un match de reprise, en plus dans des condi­tions difficiles.

« Quand vous revenez et que vous êtes Novak, la dernière chose que vous voulez, ce sont des condi­tions très venteuses, n’est‐ce pas ? Je ne pense pas que Novak ait bien bougé, j’ai eu l’im­pres­sion qu’il s’éti­rait beau­coup plus qu’il ne le fait norma­le­ment. Il ne se dépla­çait pas très bien. Il n’y a pas de quoi s’in­quiéter, c’est normal. Mais attendez‐vous à ce qu’il parti­cipe à un ou deux autres tour­nois, à ce qu’il ait un calen­drier un peu plus chargé jusqu’à ce qu’il trouve son rythme. L’objectif étant évidem­ment Roland Garros », a estimé l’Américain.