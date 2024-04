Depuis Monte‐Carlo où il va se lancer dans la défense de son titre, Andrey Rublev a expliqué sa tournée améri­caine ratée (deux défaites en trois matchs à Indian Wells et Miami).

« À Indian Wells, j’étais telle­ment concentré sur le contrôle de mes mouve­ments que j’étais complè­te­ment bloqué. Je n’avais pas d’énergie, pas de force. Et à Miami, j’ai explosé. Je n’ar­ri­vais plus à me contrôler, à contrôler mes actions, à contrôler mes nerfs. J’avais l’im­pres­sion d’être para­lysé, de ne plus pouvoir bouger. Peut‐être que ce qu’il s’est passé à Dubaï (disqua­li­fi­ca­tion pour avoir hurlé sur un juge de ligne) est resté dans mon esprit », a avoué le 6e mondial dans des propos rapportés sur le site du tournoi.