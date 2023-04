Dans la victoire ou dans la défaite, Andrey Rublev reste sensi­ble­ment le même : un joueur stressé et nerveux.

Vainqueur en deux manches de son compa­triote Karen Khachanov, ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6(4), 6–2), le 6e joueur mondial, inter­rogé sur le court par l’ATP, a fait part de sa grande nervo­sité notam­ment dans le premier acte.

« Pendant la rencontre, j’avais envie de tout détruire autour de moi. Et puis, à la fin du set, quand j’étais dans mon état normal, j’ai tapé quelques fois dans ma raquette. Mais à ce moment‐là, j’ai senti que j’avais peut‐être besoin, j’avais besoin de quelque chose pour me réveiller et puis j’ai commencé à jouer un peu mieux. Avec Karen, nous nous connais­sons trop bien. Le premier set n’était que mental. Nous n’avons pas fait preuve de beau­coup de talent. Mais c’était diffi­cile de le faire parce que le vent était très fort et que le court était glis­sant et qu’il était diffi­cile de faire quelque chose. Dès que j’ai pu gagner un set, j’ai commencé à me sentir plus libre et j’ai senti que Karen se sentait plus abattu, ce qui a fait la diffé­rence », a déclaré celui qui affron­tera Jan Lennard Struff pour une place dans le dernier carré sur le Rocher.