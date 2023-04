Apparu très ému sur le court comme en confé­rence de presse après avoir décroché le plus titre de sa carrière, ce dimanche sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Andrey Rublev a comme d’ha­bi­tude fait preuve de beau­coup de sincé­rité lors­qu’il a été inter­rogé sur sa répu­ta­tion d’homme bien au sein du circuit. Une analyse que le Russe ne partage pas forcément.

« Je ne sais pas si je suis quelqu’un de bien ou pas, parce que personne n’est parfait. Et je disais, non en fait, je ne l’ai pas dit, mais je l’ai écrit une fois, que dans ma vie, j’ai fait beau­coup d’erreurs. J’ai fait du mal à beau­coup de personnes, ma famille, des gens que j’aime. Alors je ne suis ni bon ni mauvais, je pense, mais d’avoir ce soutien va me permettre c’est sûr de devenir meilleur. Je peux y travailler, je peux m’améliorer, et je peux le partager avec d’autres. Je suis très très recon­nais­sant d’avoir ce soutien. Ce n’est pas facile d’obtenir un soutien en général, et avoir un bon soutien est encore plus dur. Je suis très recon­nais­sant d’avoir ce soutien, que j’ai senti cette semaine, les semaines précé­dentes et que je sens de plus en plus. Je veux remer­cier chaque personne pour ça. »