En confé­rence de presse, Andrey Rublev a insisté sur ses progrès au niveau mental. Il explique que depuis Miami, rien n’est plus vrai­ment pareil, qu’il a compris qu’il fallait garder ses nerfs surtout quand on était mené, ou que l’on passait à côté d’une belle oppor­tu­nité au cours du duel : « J’ai appris ma leçon à Miami, c’est tout. J’ai perdu là‐bas à cause de mes émotions. Si on veut apprendre, on peut s’améliorer là‐dessus. J’espère avoir fait preuve de cette volonté, et c’est pour­quoi je joue mieux. Mais ce n’est pas facile. Il y a encore des hauts et des bas dans les matches. Mais il semble que cette semaine, j’arrive très bien à contrôler mes émotions. C’est ce qui explique que j’ai de si bons résul­tats. C’est grâce à ça que j’ai gagné mon match contre Robert alors que je perdais. C’est comme ça que j’ai gagné mon match contre Rafa quand il est revenu dans le deuxième set. Et aujourd’hui, je suis revenu dans le second set parce que je n’ai pas lâché menta­le­ment. Je suis resté concentré. Je suis resté dans le match et j’ai renversé la situa­tion »