Comme Novak Djokovic un jour plus tôt, Rafael Nadal n’est plus en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo 2021. Apparu parfois mécon­nais­sable et tendu, l’homme aux 11 Monte‐Carlo a subi la loi d’un Andrey Rublev extrè­me­ment solide et opportuniste.

Dès les premiers instants du match, l’Espagnol s’est montré en grande diffi­culté sur sa mise en jeu et très peu en jambes. 35 minutes plus tard, il concé­dait la première manche sur le score sec de 6 jeux à 2.

Alors que la plupart des obser­va­teurs et fans s’at­ten­daient à une grosse réac­tion du Majorquin, c’est fina­le­ment le Russe qui pour­sui­vait son travail de démo­li­tion. Très proche de sa ligne, il a souvent profité des angles ouverts par Rafa qui, lui, se tenait très loin de celle‐ci. Tout proche du double break dans ce deuxième set à 3–1, c’est fina­le­ment lui qui se retrou­vait en posi­tion déli­cate lorsque Nadal en obte­nait quatre le jeu suivant. Toutes remar­qua­ble­ment sauvées.

Mais plus entre­pre­nant et s’en­cou­ra­geant davan­tage, Nadal parve­nait enfin à débreaker sur un sublime coup de défense : 4–4. Deux jeux plus tard, le Majorquin était de retour dans le match. 6–4. Un set partout.

Étonnement, la troi­sième manche débu­tait un peu comme la première. Avec un Nadal rapi­dem­ment breaké et en diffi­culté sur son service. Et un Rublev loin d’être affecté par la perte du deuxième set, qui conti­nuait à jouer juste et surtout à prendre des risques aux bons moments. 4–1 Rublev, double break. Nadal n’y est défi­ni­ti­ve­ment pas et le Russe ne peut pas manquer cette occa­sion en or de battre une légende dans « son jardin ».

Andrey Rublev réalise donc l’ex­ploit de battre le roi de la terre battue, sur son rocher, et lui infliger une 41e défaite en carrière sur cette surface : 6–2, 4–6, 6–2 après 2h30 de jeu.

Une perfor­mance abso­lu­ment monu­men­tale pour le Russe qui est d’ailleurs un fan absolu de Rafael Nadal depuis qu’il est tout petit. Magique.