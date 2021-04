Andrey Rublev s’im­pose dans un match décousu face à Casper Ruud en demies à Monte‐Carlo : 6–3, 7–5 en 1h20 de jeu. Le Russe, plus solide dans l’en­semble et surtout plus puis­sant, a parfai­te­ment géré la fin de match. Rublev a montré une certaine forme de fatigue après sa victoire contre Rafael Nadal mais a géré la rencontre. Les deux joueurs se sont beau­coup breakés mais la victoire est logique pour Andrey, qui dispu­tera dimanche la première finale de Masters 1000 de sa carrière.

Avec 8 titres au comp­teur déjà à 23 ans, 4 ATP 250, puis 4 ATP 500, Rublev peut passer un nouveau cap en gagnant un Masters 1000.

Pour cela, il devra battre Stefanos Tsitsipas à 14h30 dimanche dans un match qui promet énor­mé­ment. Les deux joueurs à 3–3 dans leurs confrontations…