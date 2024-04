Le joueur russe s’est exprimé au sujet de son état de forme chez nos confrères de l’Equipe.

Evidemment, il a été ques­tion de sa méforme actuelle avec une tournée aux Etats‐Unis plutôt terne même si ses statis­tiques sont assez régu­lières ces dernières années et qu’il se main­tient parmi les meilleurs, un fait qu’il a visi­ble­ment du mal à croire.

« Je n’ar­rête pas, au contraire, de me dire que je dois être plus constant. Je trouve que les autres membres du top 10 sont bien plus régu­liers que moi. Je ne crois pas qu’il leur arrive de vivre une tournée aussi déplo­rable que celle dont je sors … »