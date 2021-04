Forcément déçu après sa défaite « express », Andrey Rublev a tenu à rendre hommage à son adver­saire : « Si on regarde le match d’aujourd’hui, il a simple­ment été

meilleur que moi. Si l’on regarde l’ensemble, j’étais fatigué après tous ces matches, épuisé. Mais ce n’est pas une excuse. Il a été meilleur que moi, voilà tout » a expliqué le Russe qui veut conti­nuer sur sa lancée : « C’est mon premier tournoi sur terre battue et déjà je suis arrivé en finale, ma première finale en Masters. C’est un très beau début. J’espère pouvoir bien jouer chaque semaine. On verra comment cela va se passer. J’ai de grandes oppor­tu­nités cette année, car les deux dernières années, j’étais blessé pendant la saison sur terre battue, donc je n’ai rien à défendre. J’ai donc l’occasion de gagner beau­coup de points. Je vais faire tout ce que je peux »