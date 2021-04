Après s’être qualifié pour la première finale de Masters 1000 de sa carrière, Andrey Rublev a été ques­tionné sur son jeu autant offensif qu’a­gressif, tout en cadence. Manque‐t‐il de variétés ? Le Rublev semble en être conscient et travaille sur cet aspect pour passer encore un cap. La marque des grands…

« Il faut savoir tout faire : amor­ties, volées. Vous devez aussi savoir comment bien défendre. J’essaye de le faire. Mon jeu est agressif car c’est ce que je fais le mieux depuis que je suis gamin. En fin de compte, tous les joueurs commencent à jouer avec les choses qu’ils font le mieux. Ensuite ils apprennent. C’est comme certains joueurs qui courent si bien et qui défendent si bien, mais qui attaquent moins bien. Ils défendent tous les matchs, mais ils essaient égale­ment d’ap­prendre à atta­quer. Ça prend du temps. Personnellement, je commence à aller plus au filet. Ce n’est pas parfait et je fais des erreurs mais j’es­saye de varier mon jeu. Certains matchs, je commence à faire des amor­ties aussi. Contre Rafa, j’ai fait quelques amor­ties. Ce n’est pas facile car c’est quelque chose de nouveau. J’essaye de m’amé­liorer encore et encore. Si vous voulez être un meilleur joueur, vous devez savoir tout faire. Si vous regardez les meilleurs joueurs, ils font tout. Ils savent volleyer, frapper, défendre, tran­cher, tout », a assuré Andrey Rublev en confé­rence de presse.