Fin des huitièmes de finale à Monte‐Carlo. Après la surpre­nante défaite de Novak Djokovic et la victoire sèche de Rafael Nadal, il restait deux matchs à jouer sur le Rocher. Deux gros combats qui se sont soldés par des matchs en trois sets.

Roberto Bautista a subi la loi d’Andrey Rublev après 2h45 de jeu et ce malgré une belle résis­tance (6–7(2), 7–5, 3–6). Le Russe aura donc le privi­lège d’af­fronter le maître des lieux Rafa pour une place en demi‐finales.

Pablo Carreno‐Busta s’est de son côté complè­te­ment écroulé. Alors qu’il menait assez tran­quille­ment 5–2 dans le troi­sième set puis 5–4 et deux balles de match, le 12e joueur mondial a une fois de plus été rattrapé par le stress et s’est fina­le­ment incliné, 6–7(4), 7–5, 5–7, après 2h50 de jeu.

Place désor­mais aux quarts de finale ce vendredi. Découvrez le programme ci‐dessous.