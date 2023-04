Pour la deuxième fois de sa carrière après l’édi­tion 2021 où il avait notam­ment réussi à battre Rafael Nadal, Andrey Rublev s’est qualifié ce samedi pour la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Opposé à un Taylor Fritz plus tendu que d’ha­bi­tude en raison notam­ment de l’in­ter­rup­tion d’une heure à cause de la pluie au milieu de la troi­sième manche, le Russe, malgré trois balles de match manquées sur le service de l’Américain à 5–2, s’est montré beau­coup plus solide : 5–7, 6–1, 6–3, après 2h10 de jeu.

Plus calme qu’à l’ac­cou­tumée et bougeant mieux que son adver­saire sur une surface qu’il maîtrise presque aussi bien que le dur, Rublev va disputer la 19e finale de sa carrière (12 titres) face au vain­queur du duel très attendu entre Jannik Sinner et Holger Rune.

Jamais titré sur un tournoi d’une telle impor­tance (deux finales perdues en Masters 1000), le 6e joueur mondial tentera donc faire taire les statis­tiques ce dimanche.