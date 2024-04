Rien ne va plus pour Andrey Rublev depuis sa disqua­li­fi­ca­tion à Dubaï au début du mois de mars.

Tenant du titre à Monte‐Carlo où il a remporté son seul Masters 1000, le 6e mondial a pris la porte dès son entrée en lice au deuxième tour contre Alexei Popyrin (6−4, 6–4 en 1h40).

Frustré comme très souvent, le Russe a subi sa troi­sième défaite consé­cu­tive et la plus « lourde » de consé­quences avec cette grosse perte de points à venir.

« Je n’arrivais plus à me contrôler, j’avais l’impression d’être para­lysé, de ne plus pouvoir bouger », décla­rait Rublev à propos de sa tournée améri­caine. Il n’est visi­ble­ment pas « guéri ».

Cette élimi­na­tion fait les affaires de Novak Djokovic. Ce dernier aurait pu retrouver Andrey en quarts et Carlos Alcaraz en demies. Le premier a déjà pris la porte et le deuxième a dû déclarer forfait.

Le chemin se dégage pour le numéro 1 mondial, néan­moins opposé en huitièmes à celui qui l’avait sorti l’année dernière : Lorenzo Musetti.