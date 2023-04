En confé­rence de presse, Andrey Rublev, qualifié pour le dernier carré du Masters 1000 de Monte‐Carlo où il défiera Taylor Fritz, a donné son avis sur la défaite de Novak Djokovic en huitièmes de finale contre Lorenzo Musetti (4−6, 7–5, 6–4).

« J’ai vu le match. Pas en entier, mais le troi­sième set. Je ne peux que dire bravo à Musetti, car pour battre Novak, il faut un haut niveau de jeu. J’ai des senti­ments partagés. En même temps je n’ai pas été surpris, parce que ça arrive parfois à Novak. Pareil, quand j’ai joué contre lui l’année dernière en finale en Serbie, j’ai gagné avec un 6–0 au troi­sième, ce qui norma­le­ment est impos­sible. Ça arrive parfois. Mais quand il joue en Grand Chelem, ou le prochain Masters qui ne sera pas le premier sur terre battue, c’est diffé­rent… Le premier est le plus dur, on n’a pas le temps de s’adapter, chacun est diffé­rent, mais ensuite, avec quelques semaines de plus, Rome, Madrid ou Roland Garros, ce sera complè­te­ment diffé­rent. Pour Musetti, je suis très content parce qu’il a joué un match incroyable, et il mérite cette victoire. »