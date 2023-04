Interrogé sur sa rela­tion parti­cu­lière avec le public pendant toute cette semaine à Monte‐Carlo, Holger Rune, de passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale face à Andrey Rublev, ne veut pas se comparer avec Daniil Medvedev. Le Danois demande seule­ment du respect de la part des spectateurs.

« Je ne me vois pas comme Daniil Medvedev. Je pense seule­ment que quand quelqu’un crie pendant que vous servez, ce n’est pas normal. C’est pour ça que j’ai demandé à l’arbitre si elle pouvait dire quelque chose au public, et que si elle ne le faisait pas, je le ferai moi‐même. C’est une ques­tion de respect. C’est impor­tant de respecter les gens. Je les respecte, ils doivent me respecter en retour, c’est tout. »