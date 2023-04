Sur le plateau de Tennis Channel à Monte‐Carlo après sa victoire sur Daniil Medvedev vendredi, Holger Rune a rendu un bel hommage à Novak Djokovic qui a eu la gentillesse de le prendre sous son aile il y a quelques années.

« C’est sûr (qu’il a joué un rôle impor­tant dans mon déve­lop­pe­ment). Il a été extrê­me­ment gentil avec moi depuis mon plus jeune âge. Il m’a aidé à m’amé­liorer. Il m’a dit ‘si tu veux des conseils, tu peux me demander’. En fait, la première fois que je me suis entraîné avec lui, j’avais 13, 14 ans. Il est une grande source d’ins­pi­ra­tion et il montre année après année qu’il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. J’ai donc beau­coup de respect pour lui », a raconté le jeune danois, opposé à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 moné­gasque ce samedi.