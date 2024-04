Après avoir raconté sa toute première discus­sion avec Novak Djokovic, Holger Rune a salué la bien­veillance du Serbe et évoqué l’évo­lu­tion de sa rela­tion avec ce dernier.

« C’est un gars sympa. Il m’a beau­coup appris. Il a toujours été très gentil avec moi. Je me souviens que nous nous sommes entraînés ici il y a cinq ans, avant que je commence à jouer des Challengers, et il était très inté­ressé, il posait des ques­tions, me donnait des conseils et était égale­ment honnête sur sa carrière. Pour un joueur aussi jeune que moi, cela signi­fiait beau­coup. Il est l’un des meilleurs de tous les temps et sentir qu’il veut vous aider est incroyable. Je l’ad­mire beau­coup, y compris pour cela. Ma rela­tion avec Novak est diffé­rente aujourd’hui, nous sommes en compé­ti­tion. Je l’ai battu deux fois, alors il ne me donne plus de conseils », a déclaré le fina­liste en titre à Monte‐Carlo dans des propos rapportés par Punto de Break.