Holger Rune is the first teenager to reach the Monte Carlo final since Rafael Nadal in 2006.



A 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙖𝙘𝙪𝙡𝙖𝙧 1–6 7–5 7–5 semi‐final victory over Jannik Sinner.@holgerrune2003 | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/2P9nveiERM