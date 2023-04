6–3, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6 (9). C’est le score du huitième de finale entre Andrey Rublev et Holger Rune lors du dernier Open d’Australie. Un match qui s’est soldé par une victoire du Russe, malgré les deux balles de match du Danois. Ce dernier semble d’ailleurs avoir toujours cette défaite en travers de la gorge avant leur retrou­vailles en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

« Pour dire la vérité, c’était vrai­ment de la chance à la fin (sourire). On peut dire d’un certain côté que la chance est toujours méritée. Il a mérité sa victoire. Il a été la cher­cher, féli­ci­ta­tions à lui. Je dois rester dans le moment présent, tout donner demain, parce que contre les meilleurs joueurs du monde, et Andrey a montré qu’il l’était, il a été dans les 5 ou 6 depuis quelques années, je dois jouer mon meilleur tennis. Je dois prendre ce match car il ne me le donnera pas », a estimé le 9e mondial, qui avait battu Rublev (6−4, 7–5) lors de son incroyable parcours jusqu’au titre à Paris‐Bercy en novembre 2022.