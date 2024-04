Rune 🇩🇰🎙



« Non sono affatto sorpreso da Sinner. Basta guar­darlo in alle­na­mento, ne ho seguito qual­cuno qui a Montecarlo.



Mi ha impres­sio­nato per inten­sità e concen­tra­zione, tira fortis­simo e non sbaglia mai. È chiaro che poi quelle qualità te le porti in campo »@Gazzetta_it pic.twitter.com/2nxE6813e2