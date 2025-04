Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, avant le Masters 1000 de Monte‐Carlo, l’ac­tuel 7e joueur mondial, Casper Ruud, est revenu sur sa finale perdue contre Rafael à Roland‐Garros en 2022.

Le jour où Rafa Nadal a gagné la finale de Roland‐Garros 2022 contre Casper Ruud dans le couloir avant même d’en­trer sur le court.#roland­garros pic.twitter.com/Cc8jUQdxiI — Tennis Legend (@TennisLegende) June 9, 2024

« Ma finale contre Rafa n’était pas si amusante parce que j’ai été surclassé, même si le score était sévère (6−3, 6–3, 6–0). Si on regarde l’his­toire, je ne suis pas le premier à vivre ça… Ça aide à rela­ti­viser. Avant de rentrer sur le court, je me suis revu à 14 ans, spec­ta­teur du Central assis­tant à l’un de ses nombreux sacres. À cet âge‐là, je rêvais de lui faire face un jour. Eh bien, quand tu le vois de l’autre côté du filet, c’est plutôt surréa­liste ! Si le match avait été plus accroché, j’au­rais aimé jouer de manière plus agres­sive. Je retiens plutôt la fierté d’être le dernier à l’avoir affronté en finale à Roland‐Garros. »