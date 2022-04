En ce début de saison sur terre battue, Casper Ruud a analysé le jeu des meilleurs du circuit sur terre battue, une surface dont il est devenu un spécia­liste (six titres sur ocre). Pour l’ATP, le 7e mondial parle de la force de Novak Djokovic, qu’il pour­rait retrouver en demi‐finales à Monte‐Carlo.

« Il joue un peu diffé­rem­ment de Rafa. Le truc avec Novak, c’est que son revers est si pur et si bon qu’il résiste mieux aux joueurs comme Rafa qui aiment insister sur le revers de leur adver­saire, car c’est diffi­cile avec le rebond élevé, avec la lour­deur de la balle. Novak a un si bon contrôle en revers. Il est diffi­cile de trouver des failles dans son jeu et son coup droit n’est pas non plus une faiblesse, il peut donc produire des coups gagnants et défendre des deux côtés en perma­nence. Il ne se repose pas dans un coin du court quand on joue contre lui, car il peut soit jouer avec son revers et vous repousser avec, soit avec son coup droit, trouver des angles et produire des coups diffé­rents », a expliqué le Norvégien.