Battu lors de ses cinq premiers duels contre Novak Djokovic, Casper Ruud a ouvert son comp­teur face au Serbe en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo. Il savait que c’était peut‐être le meilleur moment de le faire tomber.

« Évidemment, Novak est Novak, mais il est humain. Parfois, il n’en a pas l’air, mais il est comme tout le monde. Ce qui m’a vrai­ment motivé et aidé aujourd’hui, c’est peut‐être que j’ai pensé au fait qu’il avait perdu un match à Indian Wells contre Luca Nardi, et qu’il a montré qu’il était aussi vulné­rable parfois. Pas souvent sur l’en­semble d’une saison, mais quelques jours par‐ci par‐là, il est possible de le battre », a déclaré le triple fina­liste en Grand Chelem après sa victoire en trois sets.

Ruud tentera de remporter son premier titre en Masters 1000 ce dimanche en finale contre Stefanos Tsitsipas.